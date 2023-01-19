ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кличко обговорив у Давосі з міністром міжнародної співпраці Швеції допомогу Україні

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 18:26
Кличко обговорив у Давосі з міністром міжнародної співпраці Швеції допомогу Україні Фото: мер Києва Віталій Кличко та міністр розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йохан Форсселл (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з міністром розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоханом Форсселлом. Йшлося про військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Про допомогу озброєнням говорив під час зустрічі в Давосі з міністром розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоханом Форсселлом. Міністр повідомив, що Швеція планує незабаром передати Україні САУ Archer та протитанкові комплекси NLAW", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко на форумі в Давосі зустрівся з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо та першим віце-президентом ЄБРР Юргеном Рігтерінком з приводу подальшої допомоги Києву.

Зокрема, у модернізації теплоенергетичного комплексу міста та будівництві нової лікарні швидкої допомоги на правому березі столиці.

Також Кличко зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і вручив йому відзнаку "Почесний громадянин міста Києва".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Віталий Кличко
NEWS
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області