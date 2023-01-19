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Кличко обсудил в Давосе с министром международного сотрудничества Швеции помощь Украине

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Четверг 19 января 2023 18:26
Кличко обсудил в Давосе с министром международного сотрудничества Швеции помощь Украине Фото: мэр Киева Виталий Кличко и министр развития международного сотрудничества и торговли Швеции Йохан Форсселл (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе встретился с министром развития международного сотрудничества и торговли Швеции Йоханом Форсселлом. Речь шла о военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"О помощи вооружениям говорил во время встречи в Давосе с министром развития международного сотрудничества и торговли Швеции Йоханом Форсселлом. Министр сообщил, что Швеция планирует в скором времени передать Украине САУ Archer и противотанковые комплексы NLAW", - отметил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко на форуме в Давосе встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком по поводу дальнейшей помощи Киеву.

В частности, модернизация теплоэнергетического комплекса города и строительство новой больницы скорой помощи на правом берегу столицы.

Также Кличко встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и вручил ему награду "Почетный гражданин города Киева".

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Швеция Виталий Кличко
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