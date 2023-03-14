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Кличко обговорив з чеськими урядовцями допомогу Україні в реабілітації воїнів

Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Чеської Республіки та обговорив допомогу Україні, зокрема в реабілітації військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка у Facebook.

"Зустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Говорили про подальше втілення реформ для наближення України до європейських стандартів, можливу підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників, зокрема і психологічній, допомогу в розвитку медичної галузі, інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну", - повідомив Кличко.

Також, за його словами, чеський бізнес зацікавлений у співпраці щодо розвитку Київського метрополітену та у співпраці в енергетичному секторі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Віталій Кличко зустрівся з керівниками правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфом Мютценіхом і Ларсом Клінгбайлем та обговорив посилення підтримки України, зокрема військової.

Також під час Мюнхенської конференції з безпеки Віталій Кличко зустрічався з американськими сенаторами з питань посилення допомоги нашій державі озброєнням.

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ЧехіяВіталий Кличко