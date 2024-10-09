Кличко в Німеччині взяв участь у врученні престижної медіа-премії: хто її отримав

Цього року премію (за мужність у пошуках правди) отримала німецька журналістка, оглядачка, експертка з питань Східної Європи Сабіна Адлер. Яка, зокрема, висвітлює і доносить правду про війну в Україні, йдеться у повідомленні.

"Мені дуже приємно взяти участь у цій важливій церемонії нагородження. Особливо сьогодні, коли Україна б’ється за своє існування у війні, з якою прийшла в мою державу росія. Окрім військової агресії, Кремль веде ще одну – тотальну війну – інформаційну, поширюючи дезінформацію та пропаганду як у своїй країні, так і в світі", – підкреслив Віталій Кличко.

За його словами, важливо, що цивілізований, демократичний світ продовжує підтримувати нашу боротьбу. А правду про війну, про те, що насправді відбувається, доносять до людей в різних країнах насамперед журналісти – професіонали, які заради правди ризикують життям, роблячи репортажі з фронту. Які показують світові, як українці сьогодні б’ються за свою свободу і демократію

Він також відзначив важливість свободи преси.

"Свобода преси завжди була основою для демократичного суспільства. В умовах війни ці цінності набувають ще більшого значення. Багато українських журналістів змушені були залишити свої професійні обов’язки й взяти до рук зброю, щоб захищати свою країну. На жаль, чимало з них віддали своє життя в цій боротьбі. Багато ж їхніх колег їздять на фронт, знімають і пишуть репортажі про війну. А також роблять розслідування на суспільно-резонансні теми. І це важливо! Бо війна не повинна нівелювати демократичні принципи. А саме за них сьогодні віддають життя наші воїни", - сказав Кличко.

Як зазначається, медіа-премію "Leipzig Media Prize" заснували на честь мирної революції в Лейпцигу восени 1989 року, яка поклала край комуністичній диктатурі та призвела до об’єднання Німеччини. Тоді десятки тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи свободи слова, думки та преси. З 2001 року цю премію вручають журналістам, видавцям, публіцистам та установам із різних країн світу, які працюють над розвитком свободи преси.

Також повідомляється, що 9 жовтня мер Києва Віталій Кличко візьме участь у заходах з нагоди 35-ї річниці початку мирної революції 1989 року в тодішній НДР. На них, зокрема, буде присутній Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також Віталій Кличко виступить на урочистому заході в Миколаївській церкві Лейпцига, що, як вважають німці, стала в 1989 році епіцентром змін у Німеччині.