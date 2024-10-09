Кличко в Германии принял участие во вручении престижной медиа-премии: кто ее получил

В этом году премию (за мужество в поисках правды) получила немецкая журналистка, обозреватель, эксперт по вопросам Восточной Европы Сабина Адлер. Которая, в частности, освещает и доносит правду о войне в Украине, говорится в сообщении.

"Мне очень приятно участвовать в этой важной церемонии награждения. Особенно сегодня, когда Украина сражается за свое существование в войне, с которой пришла в мое государство россия. Кроме военной агрессии, Кремль ведет еще одну – тотальную войну – информационную, распространяя дезинформацию и пропаганду как в своей стране, так и в мире", – подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, важно, что цивилизованный, демократический мир продолжает поддерживать нашу борьбу. А правду о войне, о том, что на самом деле происходит, доносят до людей в разных странах прежде всего журналисты – профессионалы, которые ради правды рискуют жизнью, делая репортажи с фронта. Которые показывают миру, как украинцы сегодня сражаются за свою свободу и демократию. Он также отметил важность свободы печати.

"Свобода печати всегда была основой для демократического общества. В условиях войны эти ценности приобретают еще большее значение. Многие украинские журналисты вынуждены были оставить свои профессиональные обязанности и взять в руки оружие, чтобы защищать свою страну. К сожалению, многие из них отдали свою жизнь в этой борьбе. Многие же их коллеги ездят на фронт, снимают и пишут репортажи о войне. А также производят расследование на общественно-резонансные темы. И это важно! Ибо война не должна нивелировать демократические принципы. А именно за них сегодня отдают жизнь наши воины", – сказал Кличко.

Как отмечается, медиа-премию Leipzig Media Prize основали в честь мирной революции в Лейпциге осенью 1989 года, которая положила конец коммунистической диктатуре и привела к объединению Германии. Тогда десятки тысяч людей вышли на улицы, требуя свободы слова, мысли и печати. С 2001 года эту премию вручают журналистам, издателям, публицистам и учреждениям из разных стран мира, которые работают над развитием свободы прессы.

Также сообщается, что 9 октября мэр Киева Виталий Кличко примет участие в мероприятиях по случаю 35-летия начала мирной революции 1989 года в тогдашней ГДР. На них, в частности, будет присутствовать Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Также Виталий Кличко выступит на торжественном мероприятии в Николаевской церкви Лейпцига, которая, как считают немцы, стала в 1989 году эпицентром изменений в Германии.