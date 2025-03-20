Кличко в Німеччині говоритиме з бізнесом про підтримку України та зустрінеться з виробниками дронів

"У Німеччині відбувається традиційний захід "День підприємців", який зібрав понад 600 представників великого бізнесу, політики та громадськості. Основна тема - безпека й стійкість. Говоримо про те, що безпека і стабільність у Європі неможливі без миру та забезпечення стійкості України. І партнери повинні зробити ривок у допомозі Україні. Бо сьогодні - критичний момент. Зокрема й для Європи. Тому наші зусилля мають бути консолідованими й ефективними", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що вже мав зустріч з премʼєр-міністром Баварії Маркусом Зьодером. А згодом з Володимиром Кличком мер Києва візьме участь в окремій дискусії форуму "Україна й Європа. Подолання спільних викликів".

Також Віталій Кличко повідомив, що зустрінеться з німецькими виробниками дронів, які теж беруть участь у заході.

Раніше повідомлялось, що мер Києва передав нову партію дронів від киян 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Загалом цього року столиця спрямувала на потреби 72 бригади вже 15 мільйонів гривень.