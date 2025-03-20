Кличко в Німеччині говоритиме з бізнесом про підтримку України та зустрінеться з виробниками дронів

Мер Києва Віталій Кличко бере участь у "Дні підприємців" у Німеччині. В межах заходу він зустрінеться з німецьким бізнесом та обговорить підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.
"У Німеччині відбувається традиційний захід "День підприємців", який зібрав понад 600 представників великого бізнесу, політики та громадськості. Основна тема - безпека й стійкість. Говоримо про те, що безпека і стабільність у Європі неможливі без миру та забезпечення стійкості України. І партнери повинні зробити ривок у допомозі Україні. Бо сьогодні - критичний момент. Зокрема й для Європи. Тому наші зусилля мають бути консолідованими й ефективними", - написав Віталій Кличко.
Він зазначив, що вже мав зустріч з премʼєр-міністром Баварії Маркусом Зьодером. А згодом з Володимиром Кличком мер Києва візьме участь в окремій дискусії форуму "Україна й Європа. Подолання спільних викликів".
Також Віталій Кличко повідомив, що зустрінеться з німецькими виробниками дронів, які теж беруть участь у заході.
Раніше повідомлялось, що мер Києва передав нову партію дронів від киян 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Загалом цього року столиця спрямувала на потреби 72 бригади вже 15 мільйонів гривень.
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