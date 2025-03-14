ua en ru
Пт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Кличко передав 800 дронів від столичної громади 72 бригаді

П'ятниця 14 березня 2025 15:10
UA EN RU
Кличко передав 800 дронів від столичної громади 72 бригаді Фото: Кличко передав 800 дронів від столичної громади 72 бригаді (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав нову партію дронів від киян 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Загалом цього року столиця спрямувала на потреби 72 бригади вже 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Сьогодні, в День українського добровольця, від громади Києва передав нову партію допомоги бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені «Чорних запорожців». На фронт вирушили ще 800 FPV-дронів. Від початку цього року з міського бюджету 72-й бригаді столиця вже виділила 15 млн грн на оснащення й нагальні потреби військових", - повідомив Кличко.

Зокрема, за словами Кличка, у січні бійцям 72 бригади Київ вже передавав 500 БпЛА - 400 денних і 100 нічних FPV-дронів, за якими зверталися військові.

Мер зазначив, що з початку року на допомогу Силам оборони столиця виділила вже 5,5 мільярда гривень.

"Цього року Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Також дав доручення виконавчому органу передбачити ще 500 млн грн. Разом це вже 5,5 млрд грн. За ці гроші захисники купують безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне обладнання", - наголосив мер столиці.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ виділив на підтримку Сил оборони найбільшу суму серед усіх регіонів – майже 10 мільярдів гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Київ
NEWS
Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль
Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції