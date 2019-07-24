Кличко назвал информацию о деле ГБР манипулятивной

Мэр Киева Виталий Кличко назвал информацию об уголовном производстве Государственного бюро расследований (ГБР) и о сути дела манипулятивной и умышленно раздутой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сначала "вбросили" от юриста-партнера Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию. И Андрей Портнов - юрист, бывший заместитель главы администрации президента-беглеца Януковича, а теперь - новоявленный "разоблачитель", - не может не знать, что это "дело" лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта", - написал Кличко.

Он подчеркнул, что как мэр Киева действует исключительно в правовом поле. "А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро. Также интересно, так же широко распространите их ответ?", - отметил Кличко.