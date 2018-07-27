Кличко призначив двох нових заступників голови КМДА

Водночас Мондриївського звільнено з посади голови Подільської РДА

Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення Валентина Мондриївського і Вячеслава Непопа заступниками голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з 27 липня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Водночас Мондриївського звільнено з посади голови Подільської районної державної адміністрації в Києві відповідно до розпорядження президента України Петра Порошенка № 112/2018-рп. Цю посаду він обіймав з 2014 року.

"Нові завдання, які доручив мені міський голова, стосуються саме гуманітарних питань. Мова йде про освіту, соцзахист, спорт. Це пріоритетний та досить непростий напрямок, який наразі реформується не тільки у столиці, а й у державі в цілому", - заявив Мондриївський.

У свою чергу, Непоп зазначив, що його робота буде сконцентрована на створенні нової якості міської інфраструктури.

Нагадаємо, 26 липня Кабінет міністрів України звільнив заступників голови Міністерства фінансів Юрія Буцу та Сергія Марченка. При цьому Кабмін призначив Юрія Буцу урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом. Відповідно до повідомлення Мінфіну, на посаду заступника голови міністерства Кабмін призначив Сергія Верланова.