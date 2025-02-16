Кличко в Мюнхені обговорив з європейськими міністрами підтримку України

Мер Києва Віталій Кличко під час Мюнхенської безпекової конференції провів зустріч з низкою європейських топ-посадовців і політиків та обговорив з ними питання безпекових гарантій і подальшої допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.
"Зустрівся на Мюнхенській конференції з міністром фінансів Німеччини Йоргом Кукісом, міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, представниками політичного блоку в Бундестазі CDU/CSU, який очолює Фрідріх Мерц. Основні теми - гарантії безпеки для України, подальша підтримка, перш за все військова, а також економічна", - повідомив Кличко.
На зустрічі з міністром фінансів Німеччини обговорювалися, зокрема, перспективи майбутньої відбудови України та допомога в цьому європейських партнерів, зазначив Кличко.
Раніше повідомлялося, що під час Мюнхенської безпекової конференції у мера Києва Віталія Кличка заплановані також зустрічі з керівником відомства федерального канцлера Німеччини, міністром Вольфгангом Шмідтом, спецпредставником президента Франції з питань допомоги та реконструкції України П’єром Ельброном, міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже та іншими європейськими посадовцями та політиками.
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