Кличко в Мюнхені обговорив з європейськими міністрами підтримку України

"Зустрівся на Мюнхенській конференції з міністром фінансів Німеччини Йоргом Кукісом, міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, представниками політичного блоку в Бундестазі CDU/CSU, який очолює Фрідріх Мерц. Основні теми - гарантії безпеки для України, подальша підтримка, перш за все військова, а також економічна", - повідомив Кличко.

На зустрічі з міністром фінансів Німеччини обговорювалися, зокрема, перспективи майбутньої відбудови України та допомога в цьому європейських партнерів, зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що під час Мюнхенської безпекової конференції у мера Києва Віталія Кличка заплановані також зустрічі з керівником відомства федерального канцлера Німеччини, міністром Вольфгангом Шмідтом, спецпредставником президента Франції з питань допомоги та реконструкції України П’єром Ельброном, міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже та іншими європейськими посадовцями та політиками.