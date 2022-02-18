Кличко в Мюнхене провел встречу со Светланой Тихановской

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко, который принимает участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.
"В частности, во время встречи говорили о том, что Кремль пытается воссоздать империю и не может смириться с тем, что страны-соседи - независимые государства. И, к сожалению, Беларусь сегодня остается под влиянием и в орбите авторитарной России. Также я выразил надежду, что белорусская армия не будет втянута в агрессию России против Украины", - сообщил Кличко.
Светлана Тихановская выразила поддержку Украине, которая оказалась перед угрозой широкомасштабного вторжения России. И отметила, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности - важная площадка для донесения информации о вызовах, которые стоят перед странами и Европой, и для наработки позиций, чтобы эти вызовы преодолевать совместно.
"Я здесь представляю белорусский народ, который уже более полутора лет борется за свободные и честные выборы, за освобождение политзаключенных, за то, чтобы иметь право выбирать свое будущее. И сегодня, когда из-за своей слабости режим готов сдать Беларусь в аренду третьим странам, чтобы угрожать Украине, - это неприемлемо! Белорусы не хотят быть вовлеченными ни в какие военные конфликты. Тем более против наших соседей украинцев", - подчеркнула Тихановская.
Как сообщалось, Кличко выступил в земельном парламенте Баварии перед депутатами парламента и членами правительства Баварии с речью "Украина в опасности - пора стать рядом".
Сегодня лидер "УДАРа" принимает участие в официальном открытии Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, а также встретится с делегацией Сената США, конгрессменами и европейскими политиками. После этого вернется в Киев.