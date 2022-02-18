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Кличко: мэры разных городов мира и институции ЕС выражают свою поддержку Киеву и Украине

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 16:22
Кличко: мэры разных городов мира и институции ЕС выражают свою поддержку Киеву и Украине Фото: лидер "УДАРа" Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Киев поступает много писем и обращений с поддержкой от мэров разных городов мира и представителей институций ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "УДАРа", мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

"Важно помнить, что мы не одни, и что внимание всего мира приковано сегодня к ситуации в Украине. По инициативе мэра Варшавы Рафала Тшасковски, который на днях в знак поддержки посетил Киев, 17 февраля в польской столице состоялся марш солидарности с Украиной. 20 февраля такой марш планируется и в Кракове. Состоятся подобные акции и в городах Германии. Свою поддержку выразили также члены рабочей группы Европейского комитета регионов, с которыми уже несколько лет эффективно сотрудничают столичные власти и Ассоциация городов Украины", - сообщил Кличко.

Лидер "УДАРа" привел цитаты из писем поддержки. В частности, мэр польского Кракова - города-побратима Киева Яцек Майхровский направил письмо со словами солидарности и дружбы:

"Сегодня, когда территориальная целостность Украины находится под угрозой, разрешите мне заверить вас в нашей глубокой дружбе и готовности поддержать украинский народ. Украина является для нас европейским государством, независимым политическим субъектом и одним из наших - поляков и краковян - важнейших стратегических партнеров".

В письме главы Рабочей группы Европейского комитета регионов Александры Дулькевич говорится:

"Наращивание российского военного присутствия вдоль границ Украины вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также свободу и процветание Киева и всех украинских городов, ассоциацию которых вы возглавляете".

Слова солидарности с народом Украины и жителями Киева прислал и мэр японского города Киото, который уже 50 лет является городом-побратимом Киева:

"По нашему мнению, углубление контактов между людьми и городами способствует миру во всем мире, особенно сегодня, в этих сложных обстоятельствах. Поэтому мы стремимся поддерживать дружеские отношения с Киевом и последующие 50 лет. Мы искренне надеемся, что ситуация в Украине улучшится, и мир на вашей земле будет восстановлен как можно скорее".

Слова поддержки украинцам и надежда на мир в Украине в этот драматический момент для Украины поступают и от рядовых граждан других стран – Великобритании, США, Германии, Польши, Чехии и других, отметил Виталий Кличко.

Напомним, Кличко принимает участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Главной темой конференции станут глобальные вызовы - пандемия и климатический кризис, защита демократии. А также регламентация новейших технологий. Будут обсуждаться во время конференции и активизация Трансатлантического альянса, растущее напряжение в Восточной Европе, ситуация в горячих точках мира и роль ЕС в преодолении этих кризисов.

В пятницу, 18 февраля, Виталий Кличко примет участие в официальном открытии Мюнхенской конференции, а также встретится с делегацией Сената США и европейскими политиками. После этого вернется в Киев.

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Виталий Кличко
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