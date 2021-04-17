ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кличко: меня имеют право уволить только киевляне, которые меня избрали

Новина українською → Киев, Суббота 17 апреля 2021 13:21
Кличко: меня имеют право уволить только киевляне, которые меня избрали Фото: Виталий Кличко (Виталий Кличко, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

"К сожалению, в ответ на призыв ввести общенациональный локдаун я получил ответ с угрозой: если нет, будем вас увольнять. Так вот, хочу напомнить: меня могут уволить киевляне, которые избрали меня мэром, согласно закону о местном самоуправлении. Если таким образом мы будем лечить и бороться с пандемией, это печально", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что локдаун по всей стране - единственный способ уменьшить количество больных в нынешней ситуации.

"Вот в городе Киеве десять районов. Представьте: у нас половина районов на локдауне, потому что там большая заболеваемость, а вторая половина отдыхает. Ну оно не так работает. Пока у нас нет массового вакцинирования, единственный способ снизить заболеваемость - общенациональный локдаун. И это не только мое мнение, но и специалистов. Такая же ситуация в других странах", - подытожил Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко выступил с требованием к правительству ввести настоящий общенациональный локдаун в Украине и запретить межобластное транспортное сообщение.

На этой неделе местная власть Киева решила продолжить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в городе сложная.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виталий Кличко Кабинет Министров Украины
NEWS
Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции
Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса