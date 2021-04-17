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Кличко: мене мають право звільняти тільки кияни, які мене обрали

Новость на русском → Київ, Субота 17 квітня 2021 13:21
Кличко: мене мають право звільняти тільки кияни, які мене обрали Фото: Віталій Кличко (Віталій Кличко, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд має не погрожувати мерам міст, а допомагати подолати пандемію.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

"На жаль, у відповідь на заклик ввести загальнонаціональний локдаун я отримав відповідь з погрозою: якщо ні, будемо вас звільняти. Так от, хочу нагадати: мене можуть звільнити кияни, які обрали мене міським головою, згідно з законом про місцеве самоврядування. Якщо таким чином ми будемо лікувати і боротись з пандемією, це сумно", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що локдаун по всій країні - єдиний спосіб зменшити кількість хворих у нинішній ситуації.

"От в місті Києві десять районів. Уявіть: у нас половина районів на локдауні, бо там велика захворюваність, а друга половина відпочиває. Ну воно не працює так. Поки у нас немає масового вакцинування, єдиний спосіб знизити захворюваність - загальнонаціональний локдаун. І це не тільки моя думка, а й фахівців. Така ж ситуація в інших країнах", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко виступив з вимогою до уряду запровадити справжній загальнонаціональний локдаун в Україні та заборонити міжобласне транспортне сполучення.

Цього тижня місцева влада Києва вирішила продовжити жорсткий карантин у місті до 30 квітня. Ситуація з коронавірусом в місті складна.

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