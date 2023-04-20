Кличко про меморандум між АМУ та Конгресом місцевих влад Ради Європи: починаємо новий етап співпраці

"Під час війни місцеве самоврядування в Україні довело, що навіть у цих складних умовах вирішує всі питання життєдіяльності громад, забезпечує надання найнеобхідніших послуг людям. Завдяки децентралізації ми неодноразово пересвідчувалися у спроможності громад брати на себе відповідальність і приймати непрості рішення, швидко реагувати на внутрішні та зовнішні виклики. Війна ще більше підкреслила роль місцевого самоврядування у стійкості країни. Ми маємо спільно з Конгресом шукати і швидко приймати нові рішення, які допомагають місцевому самоврядуванню", - заявив Кличко.

Він також подякував Конгресу за успішну співпрацю з асоціацією протягом останніх років і попросив підтримки в питанні звільнення мерів на всіх міжнародних майданчиках, й наголосив на важливості продовження реформи децентралізації і зазначив, що у разі збереження дієздатності муніципальної влади запровадження військових адміністрацій в населених пунктах є неприпустимим.

"Основними пріоритетами нашої співпраці є зміцнення місцевого самоврядування, збереження досягнень децентралізаційної реформи та іі продовження. Наша принципова позиція – забезпечення безперервної роботи органів місцевого самоврядування та швидке відновлення муніципальної влади на деокупованих територіях", - зазначив Кличко.

Ліндерт Вербеек у своєму виступі наголосив, що Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи й надалі надаватиме безумовну підтримку Україні.

"Підписання третього Меморандуму про взаєморозуміння між нашими двома інституціями є доказом того, що ця єдність має тверду довгострокову перспективу відповідно до спільних цілей і європейських цінностей, які ми поділяємо, та ще більше посилить нашу рішучість діяти як єдине ціле, об’єднавшись за Україну та з Україною, з вами, вашим народом, з демократією".