Кличко о меморандуме между АГУ и Конгрессом местных властей Совета Европы: начинаем новый этап сотрудничества

"Во время войны местное самоуправление в Украине доказало, что даже в этих сложных условиях решает все вопросы жизнедеятельности общин, обеспечивает предоставление самых необходимых услуг людям. Благодаря децентрализации мы неоднократно удостоверялись в возможности общин брать на себя ответственность и принимать непростые решения, быстро реагировать на внутренние и внешние вызовы. Война еще больше подчеркнула роль местного самоуправления в устойчивости страны. Мы должны совместно с Конгрессом искать и быстро принимать новые решения, помогающие местному самоуправлению", - заявил Кличко.

Он также поблагодарил Конгресс за успешное сотрудничество с ассоциацией в течение последних лет и попросил поддержки в вопросе освобождения мэров на всех международных площадках, подчеркнул важность продолжения реформы децентрализации и отметил, что в случае сохранения дееспособности муниципальной власти введение военных администраций в населенных пунктах является недопустимым.

"Основными приоритетами нашего сотрудничества является укрепление местного самоуправления, сохранение достижений децентрализационной реформы и его продолжение. Наша принципиальная позиция - обеспечение непрерывной работы органов местного самоуправления и быстрое восстановление муниципальной власти на деоккупированных территориях", - отметил Кличко.

Линдерт Вербеек в своем выступлении подчеркнул, что Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и дальше будет оказывать безусловную поддержку Украине.

"Подписание третьего Меморандума о взаимопонимании между нашими двумя институтами является доказательством того, что это единство имеет твердую долгосрочную перспективу в соответствии с общими целями и европейскими ценностями, которые мы разделяем, и еще больше усилит нашу решимость действовать как единое целое, объединившись за Украину и из Украины, с вами, вашим народом, с демократией".