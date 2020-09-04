Кличко лидирует в рейтинге КИУ среди городских голов Украины по выполнению обещаний

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

По словам Кошеля, избирательная программа Кличко была достаточно конкретной, открытой и находилась в публичном доступе

Мэр Киева Виталий Кличко имеет самый высокий уровень выполнения избирательной программы среди мэров городов с количеством населения более 500 тысяч человек.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины (КИУ) во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

"Самые высокие показатели выполнения предвыборных программ у Киевского городского председателя Виталия Кличко. Наше исследование указывает, что избирательная программа выполнена в среднем на 75-80 процентов", - отметили в КИУ.

Генеральный директор комитета Алексей Кошель отметил, что избирательная программа Виталия Кличко была достаточно конкретной, открытой и находилась в публичном доступе.

"Собственно за теми материалами которые были нам представлены, нам было указано о том, что в Киеве были созданы единые пешеходные зоны - Андреевский спуск, Контрактовая площадь, нам указали цифру об обновлении 414 парков и скверов, нам указали о том, что выполнено обещание относительно проведения ежегодных инвестиционных форумов. Также мы получили довольно большую цифру о том, что в 2019 году услугами ЦНАПов воспользовались более 1 миллиона жителей города. Это достаточно большой показатель, который выделяется среди других общин", - добавляют в комитете.

По данным КИУ, у других мэров - более низкие результаты.

"Несколько ниже результат с показателями 65-70 процентов у мэра Днепра Бориса Филатова. Выполнение избирательной программы в районе половины 50-55 процентов у городских голов Одессы Геннадия Труханова и мэра Львова Андрея Садового. Ну, и собственно красная зона - это отсутствие избирательных программ, или невозможности их найти у двух городских голов - Геннадия Кернеса, городского головы Харькова. Собственно мы не получили ответ на запрос, но наши эксперты указывают, что избирательной программы не было. То есть кандидат на выборах 15-го года не предлагал избирательной программы и точно то же самое у городского головы Запорожья - господина Буряка. Избирательная программа отсутствует, или по крайней мере она отсутствует в публичном доступе, ответа на запрос нет", - отметил Алексей Кошель.

Анализ выполнения программ проводился на основе официальных запросов в городские советы, а также экспертного анализа.

Напомним, по данным Центра Разумкова, среди кандидатов на выборах мэра Киева лидером со значительным отрывом является Виталий Кличко - за него готовы отдать голоса 44 % тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.