Кличко лідирує у рейтингу КВУ серед міських голів України за виконанням обіцянок

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За словами Кошеля, виборча програма Кличка була достатньо конкретною, відкритою та знаходилась у публічному доступі

Мер Києва голова Віталій Кличко має найвищий рівень виконання виборчої програми серед мерів міст з кількістю населення понад 500 тисяч людей.

Про це повідомили в Комітеті виборців України (КВУ) під час прес-конференції в "Інтерфакс-Україна".

"Найвищі показники виконання виборчих програм у Київського міського голови Віталія Кличка. Наше дослідження вказує, що виборча програма виконана в середньому на 75-80 відсотків", - зазначили у КВУ.

Генеральний директор комітету Олексій Кошель наголосив, що виборча програма Віталія Кличка була достатньо конкретною, відкритою та знаходилась у публічному доступі.

"Власне за тими матеріалами які були нам подані, нам було вказано про те, що в Києві були створені єдині пішоходні зони - Андріївський узвіз, Контрактова площа, нам вказали цифру про оновлення 414 парків і скверів, нам вказали про те, що виконано обіцянку щодо проведення щорічних інвестиційних форумів. Також ми отримали досить велику цифру про те, що у 2019 році послугами ЦНАПів скористалися понад 1 мільйона жителів міста. Це достатньо великий показник, який вирізняється серед інших громад", - додають у комітеті.

За даними КВУ, в інших мерів - нижчі результати.

"Дещо нижчий результат з показниками 65-70 відсотків у міського голови Дніпра Бориса Філатова. Виконання виборчої програми в районі половини 50-55 відсотків у міських голів Одеси Геннадія Труханова і міського голови Львова Андрія Садового. Ну і власне червона зона - це відсутність виборчих програм, або неможливість їх знайти у двох міських голів - Геннадія Кернеса, міського голови Харкова. Власне ми не отримали відповідь на запит, але наші експерти вказують, що виборчої програми не було. Тобто кандидат на виборах 15-го року не пропонував виборчої програми й точно те саме у міського голови Запоріжжя - пана Буряка. Виборча програма відсутня, або принаймні вона відсутня в публічному доступі, відповіді на запит немає", - зазначив Олексій Кошель.

Аналіз виконання програм проводився на основі офіційних запитів до міських рад, а також експертного аналізу.

Нагадаємо, за даними Центру Разумкова, серед кандидатів на виборах мера Києва лідером зі значним відривом є Віталій Кличко - за нього готові віддати голоси 44 % тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні.