Кличко: комплексная термосанация учреждений образования позволяет экономить до 50% тепла

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко ппроверил работы по термосанации школы № 263

Программа комплексной термосанации, которую Киев внедряет в школах и детсадах, уже доказала свою эффективность, поскольку позволяет экономить до 50, а иногда и 60 процентов тепла и оплаты за него. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ по термосанации школы № 263 имени Евгения Коновальца в Деснянском районе столицы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Учебное заведение рассчитано на 930 учащихся. Сегодня в нем завершают ремонтные работы фасада. Также - и за средства государственного и местного бюджетов - осуществляют термосанацию здания. Всего на комплекс работ выделили около 33 миллионов гривен.

"Построена эта школа 32 года назад. С тех пор никакого ремонта в ней не делали. И это была одна из самых холодных школ города, - отметил мэр. - На сегодня здесь полностью заменили окна, сделали утепление наружных стен и замену кровли. Кроме этого, в 2019 году в школе планируют заменить на энергосберегающие все двери, утеплить цоколь здания и реконструировать систему вентиляции. Также на финальном этапе косметические ремонты в трех классах "Новой украинской школы". На это город выделил 260 тысяч гривен. Школа получила парты, мягкую мебель, шкафы, персональные компьютеры, дидактические материалы. Также, в частности, на ремонт холла и гардеробной предоставили еще 1 миллион гривен", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что в этом году город хорошо подготовился к новому учебному году.

"В школах и детских садах, там где это было необходимо, провели ремонты. Закупили новое оборудование. В этом году на подготовку учебных учреждений город выделил 2,5 миллиарда гривен. Еще 5 лет назад эта сумма составляла 120 миллионов. В целом на сферу образования в этом году в бюджете столицы предусмотрели почти 18 миллиардов гривен", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что за последние 4 года в столице построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детсадов, которые отвечают современным требованиям образования европейского уровня. А 2 сентября в Киеве откроют новую, энергоэффективную и "умную", школу в Днепровском районе на улице Хорольской.