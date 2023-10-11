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Кличко: Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн гривень

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко вручив 64 родинам вимушених переселенців ордери на нові квартири, які для них придбало місто як тимчасове житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кличка.

"Київ, через війну, з якою вдерлася в Україну росія, став новим домом для сотень тисяч людей із різних куточків країни. Столиця робить усе для того, щоб українці, які переїхали до Києва, жили комфортно та легше адаптувалися на новому місці. Забезпечує вимушених переселенців роботою і медичним обслуговуванням, влаштовує дітей до шкіл та садочків. І столиця вже закупила 113 квартир, сумарною вартістю майже 230 млн гривень, які надає безкоштовно вимушеним переселенцям для тимчасового проживання. Квартири є власністю територіальної громади Києва", - заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися близько 281 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Із них понад 55 тисяч - діти. А з 2014 року у столиці знайшли прихисток понад 400 тисяч переселенців, серед яких 70 тисяч - діти, близько 15 тисяч - люди з інвалідністю, а понад 66 тисяч - пенсіонери.

"Сьогодні 956 родин внутрішньо переміщених осіб у Києві потребують житла. Це багатодітні родини; сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю; родини, де мама одна виховує дітей. А також непрацездатні особи та інші люди, які потребують особливої уваги та підтримки", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ вже спрямував понад 430 млн грн на забезпечення квартирами захисників та їхніх сімей.

Загалом на підтримку військових місто витратило вже 4,8 млрд грн з початку широкомасштабного вторгнення.

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Віталий Кличко