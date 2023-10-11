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Кличко: Киев закупил квартиры для переселенцев почти на 230 млн гривен

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко вручил 64 семьям вынужденных переселенцев ордера на новые квартиры, которые для них приобрели город как временное жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кличко.

"Киев, из-за войны, с которой вторглась в Украину россия, стал новым домом для сотен тысяч людей из разных уголков страны. Столица делает все для того, чтобы украинцы, которые переехали в Киев, жили комфортно и легче адаптировались на новом месте. Обеспечивает вынужденных переселенцев работой и медицинским обслуживанием, устраивает детей в школы и садики. И столица уже закупила 113 квартир, суммарной стоимостью почти 230 млн гривен, которые предоставляет бесплатно вынужденным переселенцам для временного проживания. Квартиры являются собственностью территориальной общины Киева", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Киеве зарегистрировались около 281 тысяч внутренне перемещенных лиц. Из них более 55 тысяч - дети. А с 2014 года в столице нашли приют более 400 тысяч переселенцев, среди которых 70 тысяч - дети, около 15 тысяч - люди с инвалидностью, а более 66 тысяч - пенсионеры.

"Сегодня 956 семей внутренне перемещенных лиц в Киеве нуждаются в жилье. Это многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с инвалидностью; семьи, где мама одна воспитывает детей. А также нетрудоспособные лица и другие люди, нуждающиеся в особом внимании и поддержке", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Киев уже направил более 430 млн. грн. на обеспечение квартирами защитников и их семей.

В общей сложности на поддержку военных город потратил уже 4,8 млрд грн с начала широкомасштабного вторжения.

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Виталий Кличко