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Кличко: Київ - серед фіналістів конкурсу найбільш інноваційних міст світу

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П'ятниця 04 листопада 2022 17:29
Кличко: Київ - серед фіналістів конкурсу найбільш інноваційних міст світу Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Київ вийшов у фінал престижнішого конкурсу World Smart City Awards і в разі перемоги може бути визнаний "найрозумнішим" містом у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"Київ потрапив у фіналісти World Smart City Awards та претендує на звання "найрозумнішого" міста у світі. World Smart City Awards - одна з найпрестижніших премій у світі, якою відзначають інноваційні міста та проекти. Вперше в історії українське місто претендує на головну нагороду", - заявив Кличко.

Як зазначено на сайті конкурсу, "у протистоянні військовій агресії Росії, київська влада демонструє, як цифрові технології допомагають містам залишатися стійкими. Зосереджуючись на громадській безпеці, системі мобільності та працюючи над переведенням всіх сервісів для містян в онлайн режим".

Кличко зазначив, що цього року World Smart City Awards отримала заявки з понад 60 країн світу. Фіналістами у номінації City Award разом з Києвом стали Сеул, Торонто, Сідней, Богота і Курітіба.

Переможців оголосять 16 листопада на конгресі Smart City Expo в Барселоні.

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Віталий Кличко Київ
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