ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кличко: Київ отримав нагороду за "розумне" муніципальне управління

Новость на русском →
Середа 16 листопада 2022 18:12
Кличко: Київ отримав нагороду за "розумне" муніципальне управління Фото: Київ отримав нагороду за "розумне" муніципальне управління (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Ілона Свиридова

Київ отримав нагороду World Smart City Award Special Recognition за впровадження онлайн-сервісів у систему муніципального управління, зокрема за застосунок "Київ цифровий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Facebook.

"Київ отримав нагороду "World Smart City Award Special Recognition" за міський застосунок "Київ Цифровий". Нагородження відбулося на конгресі Smart City Expo в Барселоні. Це - найбільша щорічна світова подія, де обговорюють досвід і досягнення в створенні "розумних" міст та відзначають найкращі інноваційні міста і проекти", - заявив Кличко.

Він зазначив, що Київ отримав визнання за здобутки в розвитку системи "розумного" муніципального управління. Столицю України відзначили серед багатьох міст з різних країн світу.

"Попри всі спроби агресора зламати нас, ми продовжуємо впроваджувати цифрові технології для забезпечення киян онлайн сервісами, для посилення безпеки, створення системи мобільності в місті. Нові виклики роблять Київ ще більш стійким, технологічним і сильним", - наголосив Кличко.

За словами мера, нагорода прибуде до Києва вже незабаром.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко
NEWS
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму