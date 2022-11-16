Кличко: Киев получил награду за "умное" муниципальное управление

Киев получил награду World Smart City Award Special Recognition за внедрение онлайн-сервисов в систему муниципального управления, в частности, за приложение "Киев цифровой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Facebook .

"Киев получил награду "World Smart City Award Special Recognition" за городское приложение "Киев Цифровой". Награждение состоялось на конгрессе Smart City Expo в Барселоне. Это крупнейшее ежегодное мировое событие, где обсуждают опыт и достижения в создании "умных" городов и отмечают лучшие инновационные города и проекты", - заявил Кличко.

Он отметил, что Киев получил признание за достижения в развитии системы "умного" муниципального управления. Столицу Украины отметили среди многих городов разных стран мира.

"Несмотря на все попытки агрессора сломать нас, мы продолжаем внедрять цифровые технологии для обеспечения киевлян онлайн-сервисами, для усиления безопасности, создания системы мобильности в городе. Новые вызовы делают Киев еще более устойчивым, технологичным и сильным", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, награда прибудет в Киев уже в ближайшее время.