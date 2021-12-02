Кличко: Киевсовет обратится в ВР относительно принятия нового закона о деятельности ОСН

Мэр Киева, Виталий Кличко инициировал обращение Киевсовета в Верховную раду с просьбой поддержать законопроект о деятельности органов самоорганизации населения (ОСН). ОСН - очень важный инструмент местной демократии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко на сессии Киевсовета.

"Я регистрирую проект решения Киевсовета к депутатам парламента поддержать предложенный представителями громады законопроект о деятельности ОСН. Сегодня, в условиях давления на местное самоуправление, права и полномочия органов самоорганизации населения крайне важны. Это инструмент местной демократии", - заявил Кличко.

Он отметил, что нынешнее законодательство по ОСН устаревшее и должно быть обновлено. Кличко также поблагодарил общественную организацию "Офис развития города", которая разработала, по его словам, прогрессивный законопроект о деятельности ОСН.

Проголосовать обращение в Верховную раду по законопроекту об ОСН планируется на следующем заседании Киевсовета.