Кличко: Киевсовет обратится в ВР относительно принятия нового закона о деятельности ОСН

Мэр Киева, Виталий Кличко инициировал обращение Киевсовета в Верховную раду с просьбой поддержать законопроект о деятельности органов самоорганизации населения (ОСН). ОСН - очень важный инструмент местной демократии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко на сессии Киевсовета.
"Я регистрирую проект решения Киевсовета к депутатам парламента поддержать предложенный представителями громады законопроект о деятельности ОСН. Сегодня, в условиях давления на местное самоуправление, права и полномочия органов самоорганизации населения крайне важны. Это инструмент местной демократии", - заявил Кличко.
Он отметил, что нынешнее законодательство по ОСН устаревшее и должно быть обновлено. Кличко также поблагодарил общественную организацию "Офис развития города", которая разработала, по его словам, прогрессивный законопроект о деятельности ОСН.
Проголосовать обращение в Верховную раду по законопроекту об ОСН планируется на следующем заседании Киевсовета.
Как сообщалось, органы самоорганизации населения (ОСН) - это представительные органы, которые создают жители города для решения вопросов местного значения. Могут создаваться домовые, уличные, квартальные комитеты, комитеты микрорайонов, районов в городах. Участвовать в ОСН имеют право все жители общины, которую они представят.