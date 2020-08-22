Кличко над Киевом поднял самый большой в Украине флаг

Мэр Киева Виталий Кличко поднял накануне Дня государственного флага Украины главный флаг страны. Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены, политики и бизнесмены.

Об этом сообщает сайт мэра Киева.

"Для меня сегодня, действительно, волнующее событие. Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины - один из главных символов государства", - сказал Кличко.

По словам мэра, флагшток сооружен на символическом месте - с печерских холмов государственный флаг Украины будет видно из многих мест столицы: и днем, и ночью.

Высота флагштока - около 90 метров, а размеры полотнища - 16 на 24 метра.

Вместе с мэром Киева на торжественной церемонии выступили Герой Украины, генерал-майор ВСУ, начальник Киевского военного лицея им. Ивана Богуна Игорь Гордийчук, общественный деятель и экстремальный путешественник Николай Подрезан, украинская актриса театра и кино Лариса Руснак.

Мэр отметил, что сегодня украинский флаг - это оберег, с которым идут в бой защитники Украины, отстаивая независимость и свободу государства. С украинским флагом украинцы выходили и на Майдан в борьбе за демократию и европейское будущее нашего государства. И подчеркнул, что на печерских холмах, на церемонии открытия крупнейшего украинского флага присутствуют люди, которые знают цену национальному флагу, и которые прославляли и прославляют Украину.

"Мы все видели флаги пробитые пулями и залитые кровью. Мы видели героев, которые бесстрашно вступали в бой, чтобы установить государственный флаг на нашей земле", - сказал мэр.

Он также отметил, что победный сине-желтый флаг поднимается, когда украинские талантливые дети побеждают на международных олимпиадах, когда украинские спортсмены завоевывают золото на мировых соревнованиях, а украинские исполнители покоряют Евровидение.

"Каждый раз, когда я выходил в ринг, в какой бы стране не проходил бой, я видел вокруг ринга тысячи украинских флагов. Зал был сине-желтый. Всегда были украинцы с нашими флагами! Это вдохновляло меня и придавало сил. Помогало побеждать. И это всегда была наша общая победа! Ибо я был и есть частичкой, представителем своей страны - под ее флагом", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, из таких флагов - маленьких и больших, с каждой маленькой победой каждого украинца, сотканы большой флаг Украины и большая общая победа. "Главный флаг, который мы поднимаем сегодня, будет напоминать об этом всегда!" - отметил Кличко.

Государственный гимн Украины во время поднятия самого большого государственного флага на флагшток исполнила украинская крымско-татарская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала.

Напомним, в Украине 24 августа отмечается День независимости, который приходится на понедельник. В связи с этим, для работников с пятидневной рабочей неделей выходными будут три дня подряд - с 22 по 24 августа.