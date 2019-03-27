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Кличко: в Киеве планируется обновление освещения на 150 объектах

Новости » Общество    27.03.2019 - 09:56
Кличко: в Киеве планируется обновление освещения на 150 объектах
Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Из бюджета столицы на установку LED-освещения выделят 700 млн гривен

Из бюджета столицы на установку LED-освещения выделят 700 млн гривен и за эти деньги планируют обновить освещение на 150-ти объектах города. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на бульваре Верховной рады, где осмотрел новое современное освещение, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"В этом году запланировано выполнить капремонт наружного освещения на 150-ти объектах. Город выделил на эти работы почти 700 млн грн. В частности, речь идет об обновлении освещения на проспектах Победы, Лобановского, Отрадном, на Днепровской набережной, Харьковском и Киевском шоссе. А также - в Мариинском парке, Городском саду и в Пуще-Водице", - сказал Кличко.

Всего в этом году планируют заменить на LED более 20 000 тыс. старых светильников.

"Напомню, в прошлом году мы направили 300 млн грн на установку LED-освещения на объектах столицы. На улицах и проспектах, в парках и зонах отдыха, на мостах", - добавил мэр Киева.

На сегодня LED-освещение установлено, в частности, на улицах:

Борщаговской, Ревуцкого, Елены Телиги, Петра Сагайдачного, Генерала Алмазова, Бульваре Леси Украинки, Бульваре Дружбы народов, Бульваре Вацлава Гавела, Набережном Шоссе, Жилянской, Саксаганского, Московской, Полковника Затевахина, Коноплянской, проспекте Павла Тычины, проспекте Романа Шухевича, Парково-Сырецкой, Озерной, Татарской, Чистяковской, Дружковской, Электротехнической, Бульваре Академика Вернадского, улице Выборгской, улице Паторжинского, улице Дорогожицкой и др.

Также обновили освещение в Соломенском и Печерском ландшафтных парках, в Наводницком и Куреневском парках, на некоторых мостах столицы.

Комплексная установка светодиодных светильников, отметил Кличко, требует выделения значительных средства, но затраты, по его мнению, оправданы.

Использование светодиодных ламп позволяет экономить около 30% на оплате за электроэнергию. Например, в 2018 году благодаря модернизированному освещению столица сэкономила 11 миллионов гривен.

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