Кличко: у Києві планується оновлення освітлення на 150 об‘єктах

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

З бюджету столиці на встановлення LED-освітлення виділять 700 млн гривень

З бюджету столиці на встановлення LED-освітлення виділять 700 млн гривень і за ці гроші планують оновити освітлення на 150-ти об‘єктах міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на бульварі Верховної ради, де оглянув нове сучасне освітлення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Цього року заплановано виконати капремонт зовнішнього освітлення на 150-ти об’єктах. Місто виділило на ці роботи майже 700 млн грн. Зокрема, йдеться про оновлення освітлення на проспектах Перемоги, Лобановського, Відрадному, на Дніпровській набережній, Харківському та Столичному шосе. А також - у Маріїнському парку, Міському саду та в Пущі-Водиці", - сказав Кличко.

Загалом цього року планують замінити на LED понад 20 000 тис. старих світильників.

"Нагадаю, минулого року ми спрямували 300 млн грн на встановлення LED-освітлення на об`єктах столиці. На вулицях і проспектах, у парках і зонах відпочинку, на мостах", - додав мер Києва.

На сьогодні LED-освітлення встановлене, зокрема, на вулицях:

Борщагівській, Ревуцького, Олени Теліги, Петра Сагайдачного, Генерала Алмазова, Бульварі Лесі Українки, Бульварі Дружби народів, Бульварі Вацлава Гавела, Набережному Шосе, Жилянській, Саксаганського, Московській, Полковника Затєвахіна, Коноплянській, проспекті Павла Тичини, проспекті Романа Шухевича, Парково-Сирецькій, Озерній, Татарській, Чистяківській, Дружківській, Електротехнічній, Бульварі Академіка Вернадського, вулиці Виборзькій, вулиці Паторжинського, вулиці Дорогожицькій та ін.

Також оновили освітлення в Солом’янському та Печерському ландшафтних парках, у Наводницькому та Куренівському парках, на деяких мостах столиці.

Комплексне встановлення світлодіодних світильників, відзначив Кличко, – недешеве. Це значні кошти, але витрати виправдані.

Використання світлодіодних ламп дозволяє економити близько 30% на сплаті за електроенергію. Наприклад, у 2018 році завдяки модернізованому освітленню столиця заощадила 11 мільйонів гривень.