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Интервью

Кличко: в Киеве мы делаем все для создания благоприятного инвестклимата

НовостиПолитика    19.03.2018 - 15:21
Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)
Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко лично гарантирует защиту инвестиций

За последние три года 60% от всех инвестиций в Украину были сделаны именно в экономику Киева. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью СМИ по итогам международной выставки MIPIM – 2018, сообщает пресс-служба администрации.

На ней был представлен стенд столицы и ряд проектов, к участию в которых Виталий Кличко пригласил иностранных инвесторов. При этом, как отметил мэр Киева, он лично гарантирует защиту инвестиций.

"Интерес у инвесторов к Киеву есть. Я очень рад, что 60% инвестиций в Украину за последние три года "пришли" именно в Киев. Я всегда представляю себя персональным защитником для иностранного бизнеса, который вкладывает деньги в Киев. У каждого крупного инвестора есть мои личные контакты. И при необходимости - могут обратиться ко мне за помощью. Мы сегодня в столице делаем все для создания благоприятного инвестиционного климата. Потому что все понимают: без инвестиций город развиваться не будет. Здесь, на MIPIM, моя миссия – презентовать возможности Киева, рассказать о нашем городе и заинтересовать инвесторов, показав при этом, что мы надежные партнеры", - подчеркнул мэр.

Также Кличко рассказал, что на MIPIM – 2018 он представил и проекты, которые уже успешно внедрении реализуются в столице. Прежде всего - система "Умный город". В рамках которой, в частности, реализован проект "Электронный бюджет города", который позволяет отслеживать все поступления и расходы столичного бюджета. Работают уже также системы электронных закупок и петиций, система "Безопасный город", началась реализация проекта e-health.

"Мы также работаем с компанией Google разрабатывая туристические маршруты Киева. И имея смартфон можно будет получить всю необходимую информацию. Направлений очень много и наша задача динамично их развивать, внедрять больше технологий в систему управления городом, чтобы обеспечить комфорт его жителей", - сказал Кличко.

Он напомнил, что при поддержке норвежцев в столице создан iHub. Это современный хаб, где могут работать талантливые разработчики технологий в различных сферах. Также в столице был открыт Smart city Hub.

Напомним, международная выставка недвижимости MIPIM – 2018 состоялась в Каннах (Франция) с 13 по 16 марта. В этом году конференцию посетило 26 тысяч участников из 100 стран мира. Во время конференции мэр Киева Виталий Кличко представил проекты, к реализации которых могут присоединиться иностранные инвесторы.

В частности, это строительство Канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова. Строительство горнолыжного комплекса для активного всесезонного отдыха "Пирогово". Строительство медицинского центра и частного учебного заведения, а также проект промышленного парка "Киевская бизнес-гавань".

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Теги: Виталий Кличко, КГГА, Киев, инвестиции
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