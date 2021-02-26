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Кличко: Киев подписал соглашение о закупке 50 новых вагонов метро

Автор: РБК-Украина

Киевский метрополитен и ЕБРР подписали кредитный договор на 50 млн евро, за которые закупят 50 новых вагонов метро.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-анале.

"Друзья! Европейский банк реконструкции и развития и Киевский метрополитен подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку столицей 50 новых вагонов метро. Эти вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию столичного метрополитена, на которой до конца этого года мы планируем открыть 2 новые станции метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект Правды", - сообщил Кличко.

По его словам, сегодня парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов.

"Около 100 из них - в критическом состоянии и нуждаются в обновлении в ближайшие 3-4 года. С помощью этого кредита город обновит половину устаревшего подвижного состава", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призывал правительство завершить передачу Гостиного двора громаде города.

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Новости Украины Виталий КличкоКиеввагоны
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