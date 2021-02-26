Кличко: Київ підписав угоду про закупівлю 50 нових вагонів метро

"Друзі! Європейський банк реконструкції та розвитку і Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю столицею 50 нових вагонів метро. Ці вагони будуть обслуговувати Сирецько-Печерську лінію столичного метрополітену, на якій до кінця цього року ми плануємо відкрити 2 нових станції метро на Виноградар - "Мостицьку" та "Проспект Правди", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів.

"Близько 100 з них - у критичному стані й потребують оновлення в найближчих 3-4 роки. З допомогою цього кредиту місто оновить половину застарілого рухомого складу", - зазначив Віталій Кличко.