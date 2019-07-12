Кличко: Киев планирует закупить трамваи на сумму около 25 млн евро за кредитные средства

Столица Украины, обновляя парк коммунального общественного транспорта, закупает трамваи как иностранного производства, так и отечественного. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

Как сообщается, президент позвонил мэру столицы из Днепра относительно расчетов за трамваи компании "Татра-Юг", которые производят на мощностях ГП "Производственное объединения Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова".

Мэр подчеркнул, что главное, чем руководствуется город, когда закупает новый транспорт - это его качество и цена, которая ему соответствует.

"Мы приобрели для Киева польские трамваи всемирно известной компании PESA, и украинские - Львовского завода "Электрон" и "Татра-Юг" (Днепр). Все 47 польских трамваев - современные, 4-го поколения, с кондиционерами, камерами видеонаблюдения и WI-FI - курсируют на линии скоростного трамвая. К отечественным же, к сожалению, есть вопросы. Из 10-ти львовских трамваев половину постоянно ремонтируем. У "Татра-Юг" мы купили пока один трамвай и внесли за него предоплату 10 миллионов гривен. Остаток, и предприятие об этом знает, заплатим после корректировки городского бюджета, которая должна состояться на следующей сессии Киеврады. Также, и я ранее об этом говорил, "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку еще 10-ти трамваев, которые будут курсировать на Троещине. На них тоже нужно выделить средства решением Киеврады при корректировке бюджета", - отметил Кличко.

Он также отметил, что ключевой договоренностью с PESA было, в частности, создание в Киеве сервисного центра по обслуживанию трамваев компании. И он уже работает. С дальнейшими планами крупногабаритной сборки трамваев в Киеве.

"Одна из моих задач, чтобы по улицам украинской столицы ездили трамваи с надписью "Сделано в Киеве", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что ключевым требованием тендеров на закупку трамваев является низкий пол. Это требование современных норм - удобство для людей с инвалидностью. А еще два года назад "Татра-Юг" таких трамваев предложить не могла.

Также Киев планирует в ближайшее время закупить трамваи на сумму около 25 млн евро за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. На тендерных требованиях, которые формулирует ЕИБ.