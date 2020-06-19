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Кличко не исключает возможности усиления карантина в Киеве

Новости » Общество     19.06.2020 - 22:55
Кличко не исключает возможности усиления карантина в Киеве
Фото: Виталий Кличко (скриншот с Youtube канала КГГА)

Сейчас в столице высокий уровень заболеваемости

В Киеве могут вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям. Показатель заболеваемости коронавирусом в столице сейчас высокий.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, ослаблять карантин можно при условии, когда на 100 тысяч населения 12 больных.

"На сегодняшний день в Киеве 15 (на 100 тысяч населения, - ред.). Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека. Это высокий показатель", - сказал Кличко.

Он добавил, что ужесточение карантина возможно при условии, что уровень заболеваемости в столице будет в дальнейшем повышаться.

"Если будет в дальнейшем повышаться (уровень заболеваемости, - ред.), я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям", - сказал мэр Киева.

Ранее сообщалось, что в Украине до перехода к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что отдельные регионы Украины могут возвращаться к жесткому карантину.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КоронавирусВиталий Кличкокарантин
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