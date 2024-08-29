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Кличко: громада Києва придбала 1310 дронів для захисників і розподілить їх між 5 бригадами

Четвер 29 серпня 2024 17:39
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Кличко: громада Києва придбала 1310 дронів для захисників і розподілить їх між 5 бригадами Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Громадою Києва було придбано понад 1300 дронів для військових. На сьогоднішньому засіданні Київради вирішується питання розподілення безпілотників між бригадами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні Київрада має розподілити, щоб передати бійцям на передову БпЛА, закуплені містом. Це 1310 дронів MAVIC 3T. Вкрай необхідні на фронті квадрокоптери будуть передані п’яти бригадам", - повідомив Кличко.

Мер столиці зазначив, що дрони отримають 3 штурмова та 5 штурмова бригади, 112 та 241 бригади територіальної оборони Києва, а також 4 бригада Нацгвардії України "Рубіж".

"Також передамо трьом військовим частинам 5 автомобілів, які були на балансі Муніципальної охорони Києва. Столиця має й на наступний рік продовжити програму "Захисник Києва", аби надалі допомагати силам безпеки та оборони", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що з початку року Київ спрямував на допомогу військовим вже 7,5 млрд грн.

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