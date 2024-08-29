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Кличко: община Киева приобрела 1310 дронов для защитников и распределит их между 5 бригадами

Четверг 29 августа 2024 17:39
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Кличко: община Киева приобрела 1310 дронов для защитников и распределит их между 5 бригадами Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Обществом Киева было приобретено более 1300 дронов для военных. На сегодняшнем заседании Киевсовета решается вопрос распределения беспилотников между бригадами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен распределить, чтобы передать бойцам на передовую БпЛА, закупленные городом. Это 1310 дронов MAVIC 3T. Крайне необходимые на фронте квадрокоптеры будут переданы пяти бригадам", - сообщил Кличко.

Мэр столицы отметил, что дроны получат 3 штурмовая и 5 штурмовая бригады, 112 и 241 бригады территориальной обороны Киева, а также 4 бригада Нацгвардии Украины "Рубеж".

"Также передадим трем воинским частям 5 автомобилей, которые были на балансе Муниципальной охраны Киева. Столица должна и на следующий год продлить программу "Защитник Киева", чтобы в дальнейшем помогать силам безопасности и обороны", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала года Киев направил на помощь военным уже 7,5 млрд. грн.

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