Кличко: мы всегда гордились причастностью к словосочетанию "Динамо" Киев

Киевский городской председатель Виталий Кличко поздравил столичный футбольный клуб "Динамо" с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом говорится в письме Кличко к капитану, тренеру и владельцу клуба, сообщает пресс-служба "Динамо".

"Уважаемые друзья! От имени города Киева - сотен тысяч футбольных болельщиков и миллионов его жителей - поздравляю вас с очередным спортивным успехом! Возвращение "Динамо" в групповой раунд сильнейшего клубного турнира УЕФА - это продолжение великих традиций славного столичного клуба, начатых еще в середине прошлого века", - отмечает Кличко.

По его мнению, даже несмотря на лихие времена пандемии, достижения клуба - это праздник для всего города, который имеет уникальный опыт проведения престижных международных соревнований. В том числе и футбольных финалов чемпионата Европы и Лиги чемпионов.

"Мы, поколение киевлян разных эпох, росли на громких победах любимой бело-голубой команды. Мы привыкли к ним, как любой человек, живое существо - к кислороду. Мы всегда гордились причастностью к словосочетанию "Динамо" Киев. Мы - это "Динамо", "Динамо" - это мы! Не зря именно этот слоган, размещенный на фасаде НСК "Олимпийский", будет сопровождать домашние матчи подопечных Мирчи Луческу в течение этой осени в Лиге чемпионов", - добавил Кличко.

Он также поблагодарил клуб за такой подарок и пожелал максимальных результатов в турнире.

"На футбольном поле и вне стадиона всегда рассчитывайте на нашу горячую поддержку! Киевляне всегда рядом со своей командой - "командой, без которой нам не жить". С верой в новые успехи "Динамо", - написал Кличко.

Напомним, киевское "Динамо" обыграло "Гент" и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Таким образом, в этом раунде главного клубного европейского турнира Украина будет представлена двумя клубами впервые с сезона 2015/16.

Как писало РБК-Украина, киевская команда под руководством Мирчи Луческу сразится в квартете G с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем". Последний тренирует бывший игрок и тренер "Динамо" Сергей Ребров.