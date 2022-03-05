Кличко: главный флаг Украины заменили на новый

В Киеве обновили главный флаг Украины, который установлен на склоне Днепра возле "Родины-матери".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram -канале.

"Столица, и в условиях военного положения и российского вторжения, продолжает заботиться о состоянии и надлежащем виде самого большого, главного флага Украины. Городские службы осуществили плановые работы по замене полотнища главного флага на новое. Флаг развевается над столицей", - заявил Кличко.

Он также добавил, что состояние главного государственного флага - важный вопрос.

"Это очень важно. Потому что государственный флаг - символ нашей независимости и свободы", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко показал, как работает Гуманитарный штаб столицы, и спустился в укрытие на одной из станций метро, чтобы пообщаться с киевлянами и поддержать их.