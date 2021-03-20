Кличко и главе Одесской ОГА поручили обеспечить соблюдение ограничений "красной" зоны

С 23 марта в Киеве и Одесской области вводят ограничения "красной" зоны карантина. Главам регионов поручено обеспечить соблюдение карантина.

Соответствующее решение сегодня приняла государственная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает "Правительственный портал".

Комиссия рекомендовала провести заседание регионального ТЭБ и ЧС в Одесской области, на которых решат вопросы, которые будут возникать в связи с усилением противоэпидемических мер.

"Председателям Одесской ОГА и Киевской горгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Также комиссия рекомендовала перевести на дистанционную работу часть сотрудников центральных органов исполнительной власти.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины внесло Одесскую область в "красную" зону карантина. Власти Одессы сказала, что будет ждать три дня для принятия решения о введение в городе жестких карантинных ограничений.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве и ряде городов предприниматели протестовали против введения жесткого карантина.