Кличко: генподрядчик за свой счет устранит все недостатки на Шулявском мосту

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию Шулявского моста, осуществит все ремонтные работы за свой счет. Также город обратится в суд, чтобы возместить убытки за поврежденные при падении опор автомобили киевлян.

Об этом стало известно из сообщению мэра Киева на странице в Faсebook.

"Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Те, что вызвали сомнения в надежности укрепления, - демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет", - заявил Кличко.

Виталий Кличко отметил, что выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору - как независимая организация. Прокуратура столицы уже возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".

Также город поднимет вопрос компенсации убытков владельцам поврежденных из-за падения опор автомобилей.

"Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений», как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян", - отметил Кличко.

Напомним, электроопоры на Шулявском мосту упали 15 декабря. В результате падения были повреждены несколько автомобилей, которые проезжали по путепроводу.

Из-за падения электроопор полиция возбудила дело по факту нарушения правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Люди в результате инцидента не пострадали.