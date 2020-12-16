Кличко: генпідрядник власним коштом усуне всі недоліки на Шулявському мосту

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив що генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію Шулявського мосту, здійснить всі ремонтні роботи власним коштом. Також місто позиватиметься до суду, щоб відшкодувати збитки за пошкоджені під час падіння опор автомобілі киян.

Про це стало відомо із допису мера Києва на сторінці у Faсebook.

"Повідомлю, що фахівці обстежили всі опори освітлення. Ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення, - демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням несучої конструкції. Підкреслю: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкту, здійснить всі роботи власним коштом" - заявив Кличко.

Віталій Кличко зазначив, що висновки щодо якості робіт та безпечності експлуатації об’єкта надає компанія з технічного нагляду - як незалежна організація. Прокуратура столиці вже порушила кримінальну справу за статтею "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".

Також місто порушить питання компенсації збитків володарям пошкоджених через падіння опор автомобілів.

"Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд», як замовник будівництва, звернеться в суд щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, електроопори на Шулявському мосту впали 15 грудня. В результаті падіння було пошкоджено декілька автомобілів, які проїжджали шляхопроводом.

Через падіння електроопор поліція порушила справу за фактом порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд. Люди в результаті інциденту не постраждали.