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Кличко: ежемесячную финансовую помощь получают более 27,7 тысяч медиков Киева

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 17:02
Кличко: ежемесячную финансовую помощь получают более 27,7 тысяч медиков Киева Фото: Виталий Кличко рассказал о доплатах врачам (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ежемесячную доплату из городского бюджета Киева получают более 27 700 врачей, медсестер, младшего медперсонала.

Об этом заявил мэр Киева, лидер партии "Удар" Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"После медицинской реформы Национальная служба здоровья финансирует зарплату медиков. Но медработники столицы получают увеличенные выплаты из городского бюджета. Мы приняли такое решение еще в прошлом году. Ежемесячную безвозвратную финансовую помощь получают более 27 700 врачей, медсестер, младшего медперсонала. Это медработники 84 медицинских учреждений столицы", - сообщил Кличко.

По его словам, на эту программу в бюджете города на 2021 предусмотрели почти 1,5 миллиарда гривен.

Кличко также уточнил, что врачи получают от города 5000 гривен, медсестры - 4000 гривен, а младший медицинский персонал - 2000 гривен.

"И мы продолжим поддерживать и помогать нашим медикам. Потому что они приняли на себя наибольший удар в борьбе с вирусом. И работают сегодня на грани человеческих возможностей. Выполняют свою миссию по спасению здоровья и жизни людей. Я хочу еще раз поблагодарить и выразить искреннюю поддержку нашим медикам", - сказал он.

Кличко отметил, что правительство должно выполнить свое обещание и передать киевлянам койкомест в ведомственных медицинских учреждениях. В общей сложности, это больше 11 000 коек, добавил он.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 6 апреля, выявили еще 15 415 случаев коронавируса. При этом подтвердили 481 летальный случай - это новый антирекорд.

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