Кличко: ежемесячную финансовую помощь получают более 27,7 тысяч медиков Киева
Ежемесячную доплату из городского бюджета Киева получают более 27 700 врачей, медсестер, младшего медперсонала.
Об этом заявил мэр Киева, лидер партии "Удар" Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
"После медицинской реформы Национальная служба здоровья финансирует зарплату медиков. Но медработники столицы получают увеличенные выплаты из городского бюджета. Мы приняли такое решение еще в прошлом году. Ежемесячную безвозвратную финансовую помощь получают более 27 700 врачей, медсестер, младшего медперсонала. Это медработники 84 медицинских учреждений столицы", - сообщил Кличко.
По его словам, на эту программу в бюджете города на 2021 предусмотрели почти 1,5 миллиарда гривен.
Кличко также уточнил, что врачи получают от города 5000 гривен, медсестры - 4000 гривен, а младший медицинский персонал - 2000 гривен.
"И мы продолжим поддерживать и помогать нашим медикам. Потому что они приняли на себя наибольший удар в борьбе с вирусом. И работают сегодня на грани человеческих возможностей. Выполняют свою миссию по спасению здоровья и жизни людей. Я хочу еще раз поблагодарить и выразить искреннюю поддержку нашим медикам", - сказал он.
Кличко отметил, что правительство должно выполнить свое обещание и передать киевлянам койкомест в ведомственных медицинских учреждениях. В общей сложности, это больше 11 000 коек, добавил он.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 6 апреля, выявили еще 15 415 случаев коронавируса. При этом подтвердили 481 летальный случай - это новый антирекорд.