Кличко: движение транспорта на пересечении Курбаса, Юры и Покотило откроют через неделю

Ко Дню Независимости обновленную развязку с полностью обустроенной прилегающей территорией введут в эксплуатацию

Движение транспорта на развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покотило откроют уже через неделю, а ко Дню Независимости обновленную развязку с полностью обустроенной прилегающей территорией введут в эксплуатацию. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ по капитальному ремонту транспортной развязки на пересечении Курбаса, Юры и Покотило, сообщает пресс-служба мэра.

По словам мэра, это очень важный и сложный объект. Построили его в 1972 году и с того времени ни разу не ремонтировали. Сегодня на развязке осуществляют ремонт 3-х путепроводов и 4-х подземных пешеходных переходов. В частности, устраивают новое асфальтовое покрытие общей площадью более 8 тысяч квадратных метров.

Уже установили новое LED-освещение на подъездах к развязке в направлении Кольцевой дороги. Выполнена замена 6 деформационных швов, установят новое ограждение и новые светофоры. Как и на всех объектах капитального ремонта - осуществят озеленение прилегающей территории.

"Транспортная развязка на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покотило была построена 46 лет назад. До этого времени капитального ремонта здесь не делали, - подчеркнул Кличко. - Мы продолжаем масштабный ремонт дорог в столице. И одна из основных задач – капитально отремонтировать крупные транспортные развязки. Это и улучшит трафик движения на основных магистралях, и разгрузит центральные улицы", - отметил мэр.

На сегодняшний день, кроме транспортной развязки на пересечении проспекта Курбаса и улиц Юры и Покотило, продолжается капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. А также - на улице Алма-Атинской.

"Все эти путепроводы не ремонтировали более 40, а некоторые и 50 лет. На Алма-Атинской, например, не было капремонта с 1959 года, на пересечении ул. Телиги и Кирилловской - с 1963 года, путепровод на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела не обновляли с 1976 года. Теперь эти сооружения, благодаря капитальному ремонту, получат "вторую жизнь", - заявил Виталий Кличко.

Кроме работ по капитальному ремонту, продолжается и текущий ремонт искусственных сооружений. В частности, сегодня в работе 4 пешеходных моста на пересечении проспекта Победы и Кольцевой дороги (со стороны автостанции "Дачная", кинотеатра "Экран", со стороны Академгородка и Петропавловской Борщаговки).

Кличко напомнил, что на все обновленные дороги подрядчики дают гарантию 5 лет. Если за это время обнаружат недостатки, подрядчик обязан за свой счет отремонтировать участок. Начиная с 2015 года подрядчики потратили более 35 миллионов гривен на такие гарантийные ремонты.