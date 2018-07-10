Кличко: рух транспорту на перетині Курбаса, Юри і Покотила відкриють за тиждень

До Дня Незалежності оновлену розв'язку з повністю облаштованою прилеглою територією введуть в експлуатацію

Рух транспорту розв'язкою на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Володимира Покотила відкриють вже за тиждень, а до Дня Незалежності оновлену розв'язку з повністю облаштованою прилеглою територією введуть в експлуатацію. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт з капітального ремонту транспортної розв'язки на перетині Курбаса, Юри і Покотила, повідомляє прес-служба мера.

За словами мера, це дуже важливий та складний об’єкт. Збудували його в 1972 році і з того часу жодного разу не ремонтували. Сьогодні на розв'язці здійснюють ремонт 3-х шляхопроводів та 4-х підземних пішохідних переходів. Зокрема, влаштовують нове асфальтне покриття загальною площею понад 8 тисяч квадратних метрів. Вже встановили нове LED освітлення на під’їздах до розв’язки в напрямку Кільцевої дороги. Виконано заміну 6 деформаційних швів, встановлять нову огорожу і нові світлофори. Як і на всіх об’єктах капітального ремонту - здійснять озеленення прилеглої території.

"Транспортна розв’язка на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Володимира Покотила була збудована 46 років тому. До цього часу капітального ремонту тут не робили, - підкреслив Кличко. - Ми продовжуємо масштабний ремонт доріг у столиці. І одне з основних завдань – капітально відремонтувати великі транспортні розв’язки. Це і покращить трафік руху на основних магістралях, і розвантажить центральні вулиці", - відзначив мер.

На сьогоднішній день, окрім транспортної розв'язки на перетині проспекту Курбаса та вулиць Юри і Покотила, триває капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела, шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської. А також - на вулиці Алма-Атинській.

"Всі ці шляхопроводи не ремонтували понад 40, а деякі і 50 років. На Алма-Атинській, наприклад, не було капремонту з 1959 року, на перетині вул. Теліги та Кирилівської - з 1963 року, шляхопровід на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела не оновлювали з 1976 року. Тепер ці споруди, завдяки капітальному ремонту, отримають "друге життя", - заявив Віталій Кличко.

Крім робіт з капітального ремонту, триває і поточний ремонт штучних споруд. Зокрема, сьогодні в роботі 4 пішохідних мости на перетині проспекту Перемоги та Кільцевої дороги (з боку автостанції "Дачна", кінотеатру "Екран", з боку Академмістечка та Петропавлівської Борщагівки).

Кличко нагадав, що на всі оновлені дороги підрядники дають гарантію 5 років. Якщо за цей час виявлять недоліки, підрядник зобов’язаний за свій рахунок відремонтувати ділянку. Починаючи з 2015 року підрядники витратили понад 35 мільйонів гривень на такі гарантійні ремонти.