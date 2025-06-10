Кличко доручив збільшити допомогу війську з бюджету столиці ще на 2 млрд грн

Мер Києва Віталій Кличко доручив передбачити у бюджеті столиці додатково ще 2 млрд гривень на підтримку ЗСУ. Також ухвалено рішення профінансувати потреби захисників на 500 млн грн, які були додатково виділені на минулому засіданні Київради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.
"Проект включає фінансування з бюджету міста тих 500 млн гривень, виділення яких ми ухвалили за програмою "Захисник Києва" на минулому засіданні. Також я дав доручення виконавчому органу підготувати зміни до програми "Захисник Києва" про подальше збільшення фінансування Сил безпеки та оборони. А саме - передбачити ще 2 млрд гривень на допомогу громади столиці нашим захисникам", - повідомив Кличко.
Мер зазначив, що цей документ вже на фінальній стадії напрацювання і найближчим часом буде винесений в зал для обговорення і ухвалення.
Також на сьогоднішній сесії Київради внесено зміни до програми економічного та соціального розвитку та бюджету столиці, які, зокрема, передбачають:
Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що з початку року столична громада виділила на допомогу армії вже 6 млрд грн.
Зокрема, за ці кошти військовим підрозділам передано понад 16 000 дронів різних типів, понад 100 систем РЕБ, автівки та інше необхідне оснащення.
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