Кличко поручил увеличить помощь армии из бюджета столицы еще на 2 млрд грн

Мэр Киева Виталий Кличко поручил предусмотреть в бюджете столицы дополнительно еще 2 млрд гривен на поддержку ВСУ. Также принято решение профинансировать потребности защитников на 500 млн грн, которые были дополнительно выделены на прошлом заседании Киевсовета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.
"Проект включает финансирование из бюджета города тех 500 млн гривен, выделение которых мы приняли по программе "Защитник Киева" на прошлом заседании. Также я дал поручение исполнительному органу подготовить изменения в программу "Защитник Киева" о дальнейшем увеличении финансирования Сил безопасности и обороны. А именно - предусмотреть еще 2 млрд гривен на помощь общины столицы нашим защитникам", - сообщил Кличко.
Мэр отметил, что этот документ уже на финальной стадии наработки и в ближайшее время будет вынесен в зал для обсуждения и принятия.
Также на сегодняшней сессии Киевсовета внесены изменения в программу экономического и социального развития и бюджета столицы, которые, в частности, предусматривают:
Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что с начала года столичная община выделила на помощь армии уже 6 млрд грн.
В частности, за эти средства военным подразделениям передано более 16 000 дронов различных типов, более 100 систем РЭБ, автомобили и другое необходимое оснащение.
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