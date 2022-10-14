Кличко доручив виплатити матеріальну допомогу киянам до Дня захисників і захисниць: перелік категорій

За розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка до Дня захисників і захисниць кияни певних категорій та переселенці отримають адресну матеріальну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент соціальної політики КМДА.
Розмір допомоги складатиме від 900 до 1500 гривень, в залежності від категорії. Претендувати на цю виплату, передбачену програмою "Турбота", можуть кияни та внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані та фактично проживають у Києві.
Допомогу в розмірі 1500 гривень отримають:
У розмірі 1100 гривень:
У розмірі 1000 гривень:
У розмірі 900 гривень:
Особи, які належать одночасно до кількох категорій, отримають одну виплату в більшому розмірі. Особам, які перебувають на повному державному утриманні, матеріальна допомога не виплачується.
Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць. Це свято на честь воїнів, які зараз героїчно захищають нашу країну від російських окупантів на землі та в небі, глибоко в тилу ворога та на державних кордонах.
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