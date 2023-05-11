Кличко домовляється з Берліном про безоплатне лікування українських бійців

"Близько 250-500 українських військовослужбовців щомісяця потребуватимуть лікування втрачених кінцівок. Принаймні деяким із цих пацієнтів можна було б надати допомогу у вашому місті з огляду на спеціальну експертизу клінік у Берліні - але наразі, на жаль, неможливо відшкодувати витрати у вашому місті", - йдеться у листі Віталія Кличка.

Німеччина пообіцяла, що поранені українські цивільні особи та військові матимуть небюрократичний і швидкий доступ до високоякісної медичної допомоги. Проте щодо фінансових питань досі існує невизначеність, пише видання.

"Ми не завжди впевнені, що Німеччина покриє витрати на лікування наших військових, які приїжджають до Німеччини для лікування наслідків складних військових поранень. Нам потрібне... прагматичне та безпечне роз’яснення фінансування Берліном і Німеччиною", - зазначив Кличко.

Мер Києва також виступив за "активізацію дружніх відносин між двома столицями в напрямку побратимства". І додав, що був би дуже радий, якби Київ і Берлін могли на прикладі військових госпіталів "розвивати майбутнє партнерство та презентувати його зовнішньому світу".