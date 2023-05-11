Кличко договаривается с Берлином о безвозмездном лечении украинских бойцов

"Около 250-500 украинских военнослужащих будут ежемесячно нуждаться в лечении утраченных конечностей. По крайней мере, некоторым из этих пациентов можно было бы оказать помощь в вашем городе, учитывая специальную экспертизу клиник в Берлине - но сейчас, к сожалению, невозможно возместить расходы в вашем городе", - говорится в письме Виталия Кличко.

Германия пообещала, что раненые украинские гражданские лица и военные получат небюрократический и быстрый доступ к высококачественной медицинской помощи. Однако по финансовым вопросам до сих пор существует неопределенность, пишет издание.

"Мы не всегда уверены, что Германия возместит расходы на лечение наших военных, которые приезжают в Германию для лечения последствий сложных военных ранений. Нам нужно... прагматичное и безопасное разъяснение финансирования Берлином и Германией", - отметил Кличко.

Мэр Киева также выступил за "активизацию дружеских отношений между двумя столицами в направлении побратимства". И добавил, что был бы очень рад, если Киев и Берлин могли бы на примере военных госпиталей "развивать будущее партнерство и презентовать его внешнему миру".