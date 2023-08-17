UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко домовився з Блумбергом щодо програми вдосконалення публічних послуг

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко домовився з Майклом Блумбергом про допомогу його організації "Bloomberg Philanthropies" у вдосконаленні міських публічних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Поспілкувався онлайн з керівником благодійної організації "Bloomberg Philanthropies" Майклом Блумбергом. Організація допоможе столичній владі трансформувати міські публічні послуги", - повідомив Кличко.

Мер Києва також подякував "Bloomberg Philanthropies" за допомогу і підтримку в розвитку Києва.

"Bloomberg Philanthropies" запропонувала залучити британську компанію Public Digital для вдосконалення публічних цифрових послуг Києва із застосуванням успішних стратегій Великобританії та США. Своєю чергою "Kyiv Digital Team" розробить цифрові інструменти покращення психічного здоров’я для постраждалих від війни. Спільно з Київським політехнічним у0ніверситетом місто організовує стартап-акселератор для енергетичної стійкості. У результаті українська столиця отримає дорожню карту трансформації міських послуг та конкретні цифрові інструменти для покращення психічного здоров’я постраждалих від війни. Що дуже важливо сьогодні", - відзначив мер Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко