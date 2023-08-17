Кличко договорился с Блумбергом о программе усовершенствования публичных услуг

"Пообщался онлайн с руководителем благотворительной организации "Bloomberg Philanthropies" Майклом Блумбергом. Организация поможет столичным властям трансформировать городские публичные услуги", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил "Bloomberg Philanthropies" за помощь и поддержку в развитии Киева.

"Bloomberg Philanthropies" предложила привлечь британскую компанию Public Digital для совершенствования публичных цифровых услуг Киева с применением успешных стратегий Великобритании и США. В свою очередь "Kyiv Digital Team" разработает цифровые инструменты улучшения психического здоровья для пострадавших от войны. Совместно с Киевским политехническим университетом город организует стартап-акселератор для энергетической устойчивости. В результате украинская столица получит дорожную карту трансформации городских услуг и конкретные цифровые инструменты для улучшения психического здоровья пострадавших от войны. Что очень важно сегодня", - отметил мэр Киева.